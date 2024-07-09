TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:25

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:25

2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.