TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planladığı iddia edildi.
2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak.
Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.
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