TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:25
TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu!
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2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.


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