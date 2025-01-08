TFF'ye bildirildi: Eyüpspor'da flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

TFF'ye bildirildi: Eyüpspor'da flaş ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:39

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Eyüpspor, yeni sezonda kadrosuna kattığı Jonjo Shelvey'in sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

EYÜPSPOR MACERASI KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.

6 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Bu sezon 6 maçta 202 dakika süre alabilen Jonjo Shelvey skor katkısı veremedi.


Etiketler: #eyüpspor #Jonjo Shelvey #Sözleşme

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