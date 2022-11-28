The Times duyurdu: İşte Lionel Messi'nin yeni takımı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin, MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:50
The Times duyurdu: İşte Lionel Messi'nin yeni takımı
Abone Ol google-news

Arjantin ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Times'ın haberine göre, Arjantinli yıldız MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın.  Messi'nin, atacağı imza ile MLS tarihindeki en yüksek ücreti alan futbolcu olacağı belirtildi.

Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham'ın, Messi ile anlaşmada kilit bir rol oynadığı da ifade edildi.

Messi'nin, Miami'de evinin olması ve burada ailesiyle tatil yapmaktan keyif alması Inter Miami'ye transfer olması adına önemli etkenlerden biri olarak gösterildi. 35 yaşındaki futbolcu, ayrıca geçen yıl İspanyol medyasına verdiği röportajda ABD'de oynama fikrine sıcak baktığını dile getirmişti.

Öte yandan Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılırken, Fransız ekibinin yıldız ismi takımda tutmaya çalışabileceği belirtildi.


Arjantin lionel messi paris saint-germain inter miami MLS transfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler