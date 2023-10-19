Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü!

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde forma giyen Theofanis Gekas, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'nin yeni futbol direktörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:56
Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü!
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Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü. 

3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Yunan teknik adam Gekas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

 

Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye serüvenine 2013'te attığı gollerle Akhisarspor'da dikkatleri çekmişti.

2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşıyan Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise daha önce Yunan ekibi Panegialios ve Akhisarspor'u çalıştırmıştı. 


Theofanis Gekas Darıca Gençlerbirliği TFF 3.Lig

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