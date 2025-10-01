Cumhuriyet Gazetesi Logo
Thierry Henry'den büyük övgü: 'Galatasaray her takımı yener'

1.10.2025 12:46:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Arsenal'ın eski oyuncusu Thierry Henry, katıldığı programda Galatasaray'ın tarihi galibiyetini yorumladı.

Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi. İşte Henry'nin yorumları

Henry'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler."

"Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı."

"GALATASARAY HER TAKIMI YENEBİLİR"

"Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler."

"Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener."

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi #Thierry Henry

