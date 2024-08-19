Thierry Henry'den sürpriz istifa: Resmen açıkladı!
47 yaşındaki Fransız teknik direktör Thierry Henry, Fransa Ümit Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fransa Futbol Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Thierry Henry'nin, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.
Geçen yaz Monaco'dan ayrılarak Ümit Milli Takım'ın başına geçen Henry, görev süresinin dolmasına bir yıl kala "kişisel sebepler" nedeniyle istifa etti.
HENRY İSTİFASINI AÇIKLADI
Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyatları'nda kazandığımız gümüş madalya, hayatımın en büyük gururlarından biri olarak kalacak. Bu inanılmaz fırsatı bana sunan FFF Başkanı Philippe Diallo'ya ve tüm federasyona teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana destek olan oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlara minnettarım" ifadelerine yer verildi.
GELECEĞİ HAKKINDA İFADELER KULLANMIŞTI
Olimpiyatlarda İspanya'ya karşı Parc des Princes'te oynanan ve kaybedilen maçın ardından geleceği hakkında belirsiz açıklamalar yapan Henry, "Geleceğim, ailemle birlikte güneşe gitmek" demişti.
2025 yılına kadar Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Henry'nin, bu sürpriz ayrılık kararı futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.
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