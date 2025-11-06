Thomas Reis'tan galibiyet açıklaması: 'Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz'

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Samsunspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 8 yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis galibiyeti TRT Spor'a değerlendirdi.

"T ÜM TÜRK İYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ"

Thomas Reis galibiyet için sevindiğini ve oyuncularla gurur duyduğunu söyledi.

Reis'ın açıklamaları şu şekilde:

"Elbette kendimi çok mutlu hissediyorum, takımımla gurur duyuyorum. Maçın ilk dakikalarından itibaren çok baskılı oyun sergiledik. Maçın belli anlarında zorlandığımız da oldu. Yakalamış olduğumuz iyi şekilde değerlendirdik. Takım halinde çözümler ürettik. İlk yarıda daha fazla gol de atabilirdik. İkinci yarıda da çok iyi performans sergiledik. Taraftarımızın desteği de inanılmazdı. Onlarla daha güçlüyüz. Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle mutlu ve gururluyum. Samsun'daki insanları çok mutlu ettik. Samsun'u değil Türkiye'nin tamamını temsil ediyoruz. Tüm Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyuz."

“L İDERLİK NEDENİYLE MUTLUTUZ”

"Elbette şahsen gururluyum ama normal şartlarda çok fazla benim ismimi söylediğinde taraftarlarımız, gitmeyi tercih etmiyorum. Çünkü bu başarının mimarı futbolcular. Sahada onlar savaşıyor. Oyuncuların gitmesini tercih ediyorum. Sonrasında beni çağırdılar, içeri gitmiştim ama çıkıp taraftarların yanına gittim. Biz bir aileyiz ama övgüyü oyuncularımız daha çok hak ediyor."

"Elbette son 2 maçtan 6 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oynayacağımız her maç, şu ana kadar olduğu gibi zor geçecektir. Almış olduğumuz puan ve liderlik nedeniyle mutluyuz. En önemlisi güzelce dinlenmek çünkü pazar günü Süper Lig'de önemli bir maç var. 3 hafta sonra İzlanda'ya gideceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Şu an 9 puandayız."