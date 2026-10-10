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Thomas Reis'tan Melih Kabasakal açıklaması: 'Kırmızı için çok üzgündü ama...'

Thomas Reis'tan Melih Kabasakal açıklaması: 'Kırmızı için çok üzgündü ama...'

10.10.2026 19:09:00
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Cumhuriyet Spor
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Thomas Reis'tan Melih Kabasakal açıklaması: 'Kırmızı için çok üzgündü ama...'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli ara dönüşünde Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi. Bordo mavililer galibiyete Muçi, Nwaiwu ve Dju'nun golleriyle ulaşırken, Melih Kabasakal kırmızı kart gördü. Puanını 13 yapan Trabzonspor zirve takibini sürdürdü.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Reis'ın açıklamaları:

“Trabzonspor olarak çok iyi performans gösterdik. Her şey iyi gidiyordu ama kırmızı kart sonrası takım olarak sıkıntı çektik. Melih Kabasakal da kırmızı için çok üzgündü ama arkadaşları onun için de elinden geleni yaptı.”

'ÇOK İYİ TAKIM RUHU GÖSTERİYORUZ'

"Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden mutlu diye düşünüyorum. Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz. Hücumda da, savunmada da takım ruhu sergiliyoruz. Adım adım devam edeceğiz. Birçok maç oynayacağız, kolay olmayacak ama oyuncularımızın geri dönmesiyle daha mutlu hissediyoruz. Oyuncuların sağlıklarına kavuşmasıyla ilk 11 için karar vermek tatlı bir zorluk diyebilirim."

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