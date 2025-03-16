Thomas Reis'tan kırmızı kart tepkisi: 'Benim için çılgınca'
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Alman teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Alman teknik adam, "Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri. Göstermemiz gereken bir savaş vardı. Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart, çılgınca bir kart benim için! Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'nin son dakikalarda birçok kaçırdığı pozisyon vardı" dedi.
"OKAN'I TEBRİK ETTİM"
Reis, maç içerisinde zaman zaman kaleci Okan Kocuk'u aut atışlarında uyarmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bir hoca olarak, oyuncularım hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Saha kenarında bazen çılgınca hareketlerim oluyor ama inanılmaz bir atmosferde oyuncularınızı ateşlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Oyuncularım beni tanıyor. Maçtan sonra Okan ile konuştum. Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim" diye konuştu.
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