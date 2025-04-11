Thomas Reis'tan ofsayt tepkisi: 'Attığımız golde...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:44

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:44

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi. Kırmızı beyazlıların 9. dakikada Holse ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsunspor 51 puanda kaldı.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis beIN SPORTS'a mağlubiyeti değerlendirdi.

Thomas Reis'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi."