Samsunspor karşısında yıldızlaşmıştı: Yunus Akgün, rekor için geri sayımda!
Galatasaray'ın bu sezon önemli isimlerinden biri olan Yunus Akgün, iki gole katkı sağlaması durumunda kariyerindeki en skorer sezona ulaşacak.
Galatasaray'da Yunus Akgün, 2-0 kazanılan Samsunspor maçına damga vuran futbolculardan biri oldu.
Milli futbolcu, Samsun'da mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Yunus Akgün, bu performansıyla birlikte bu sezon toplamda 20 gole katkı sağladı.
24 yaşındaki futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Yunus, iki gole katkı sağlaması durumunda ise kariyer rekoru kıracak.
Yunus Akgün, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistlik performansıyla kariyerindeki en skorer sezonu yaşamıştı.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #rekor
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