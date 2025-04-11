Samsunspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan ofsayt kararı!

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor - Galatasara maçına Samsunspor'un iptal edilen golü damga vurdu.

Samsunspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan ofsayt kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 21:14

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı. 

Yüksek tempoda başlayan mücadelede Samsunspor, 10. dakikada Holse ile fileleri havalandırdı.

Samsunspor yarı alanından gönderilen pasta savunmanın arkasına sarkan Holse, ceza sahası içi sağ çaprazından topun dibine girdi ve topu ağlara gönderdi.

Ancak VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt tespit edilmesi sonrası gol iptal edildi.

İşte yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından taranan pozisyon ve ofsayt çizgisi: 


Etiketler: #galatasaray #samsunspor #Ofsayt

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