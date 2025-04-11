Samsunspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan ofsayt kararı!
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor - Galatasara maçına Samsunspor'un iptal edilen golü damga vurdu.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı.
Yüksek tempoda başlayan mücadelede Samsunspor, 10. dakikada Holse ile fileleri havalandırdı.
Samsunspor yarı alanından gönderilen pasta savunmanın arkasına sarkan Holse, ceza sahası içi sağ çaprazından topun dibine girdi ve topu ağlara gönderdi.
Ancak VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt tespit edilmesi sonrası gol iptal edildi.
İşte yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından taranan pozisyon ve ofsayt çizgisi:
Etiketler: #galatasaray #samsunspor #Ofsayt
Spor Haberleri
- Beşiktaş, sahasında rahat kazandı!
- Sallai'den Galatasaray'a kötü haber!
- 5 aylık hamile voleybolcu herkesi şaşırttı!
- Samsunspor - Galatasaray maçında dikkat çeken karar!
- Fenerbahçe Opet, Avrupa'da istediğini alamadı!
- Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması
- A Milli Kadın Tenis Takımı'ndan tarihi başarı!
- Zorlu mücadelede ikinci gol geldi!
- Ruben Amorim'den Altay Bayındır kararı!
- Saint-Maximin'den taraftara büyük jest
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’