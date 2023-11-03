Thomas Tuchel açıkladı: Sakat oyuncular ne durumda?
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ligde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"DOKTORLARA BAĞLI"
Sakat oyuncuların durumları hakkında bilgi Tuchel, şu ifadeleri kullandı:
"Leon Goretzka ve Dayot Upamecano'nun Dortmund maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Oyuncuların geri dönüşlerine ve doktorların neler söyleyeceğine bağlı.
Joshua Kimmich, takımımızın denge unsuru. Dortmund gibi maçlarda topun bizde kalmasını sağlayan kişi. Oyun kurulumunda Kimmich'i arayacağız. Onun hızlı ve kolay paslarını, duran topları kullanmasını arayacağız. Kimmich'in yokluğuna çare bulmalıyız. Konrad Laimer, bu maçta onun görevini üstlenecek.
Kim Min-Jae'nin yanında, oynayabilecek durumdaysa Upamecano oynayacak. Değilse Goretzka oynayacak. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Leon Goretzka, elinde bir atelle antrenmanlara çıkıyor. Akıllı olmalıyız ve her şeyi tartmalıyız. Sezon uzun ve akıllı olmamız gerekiyor. Kararımızı maçtan önce vereceğiz."
DORTMUND SONRASI GALATASARAY
Bayern Münih, ligde Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın ardından 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
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