Thomas Tuchel'den kural ihlali iddiası: 'Bu tam bir felaket'

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği Real Madrid'e elenen Bayern Münih'te Alman teknik direktör Thomas Tuchel, ikinci maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tuchel, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen gol hakkında, "Yan hakem bir hata yaptı, hakem ikinci hatayı yaptı. Bu bir kural ihlali" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:39
Thomas Tuchel'den kural ihlali iddiası: 'Bu tam bir felaket'
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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'e elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Alman teknik direktör, "Acı verici. Toparlanmamız biraz zaman alacak ama bir yandan da sahada her şeyimizi ortaya koyduğumuz bir mağlubiyet. Elbette bunu kabullenmek zor. Bu gerçekliğin bir parçası. Pişmanlık yok. Ancak diğer taraftan çok fazla sakatlık, çok fazla oyuncu değişikliği, çok fazla yorgunluk vardı. Bütün gece bizi olağanüstü bir şekilde kurtaran Neuer, 100 yıl daha geçse yapmayacağı bir hata yaptı" dedi.

"BU TAM BİR FELAKET"

Karşılaşmanın son anlarında ofsayt nedeniyle iptal edilen gol için konuşan Tuchel, "Bu tam bir felaket! Pozisyon sonuna kadar devam etmeliydi. Kural bu. Yan hakem bir hata yaptı, hakem ikinci hatayı yaptı. Bu bir kural ihlali" diye konuştu.


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