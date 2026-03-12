Thorsten Fink'ten mağlubiyet açıklaması: 'Hatalar yaptık, bunu kullandılar'

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ONLAR DAHA İYİ TAKIMDI"

Alman teknik direktör, "Hatalar yaptık, bunu kullandılar. Rayo çok olgun bir takım. Bu hataları da beklediler. Topa sahip olma oranı daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi bizdeydi. Birçok istatistikte biz daha iyi olan taraftık. Tabii onlar daha iyi takımlardı açıkçası. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Oynayacağımız ikinci bir maç var. Futbolda her şey mümkün. İlk golü erken bulursak onlara zarar verebiliriz. Bu maçta için ezber oyun becerilerimizi geliştirmeliyiz. Emre Kılınç ve Coulibaly dönüyor. Birçok sakat oyuncumuz var. Birçok kanat oyuncumuz eksik. Geri dönüyorlar. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi çok çok önemli. Kanatta Holse ile oynamak zorunda kaldık. Mümkün değildi Emre'yi kullanmak, 60-70 dakika oynaması. Bu nedenle sonradan girdi" dedi.

"ÇOK FAZLA FIRSAT VERMEDİLER"

Fink, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sebep sadece buydu. Çok fazla da fırsat vermediler. Bir şans bile olsa değerlendirmek gerekiyor bu tip takımlara karşı. Gol beklentisi 0.55, çok fazla fırsat vermedik ama güçlü bir rakip. Rayo, Konferans Ligi'ni kazanabilir. 1-0 öne geçip maçı kazanabilirsiniz ama güçlü rakiplere karşı böyle performanslar normal" diye konuştu.