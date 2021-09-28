THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılıları belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak kupayı 4 kez kazanan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Messina olarak ön plana çıkarken Ergin Ataman ilk 4'te.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun perdesi 30 Eylül Perşembe günü açılıyor.
Kupayı 9 kez kazandığı Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak Partizan'ı çalıştırma kararından sonra ligde yer alacak koçlar içinde en tecrübelisi yine Messina oldu.
Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.
ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 6 BAŞANTRENÖR VAR
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 6 isim bulunuyor.
Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.
Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.
Geçen sezon Anadolu Efes'e tarihi zaferi yaşatan Ergin Ataman da kupayı kazanan isimler arasına adını yazdırdı.
Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde bu sezon yer alacak çalıştırıcılar arasında en tecrübeli 4. isim olarak dikkati çekiyor.
Ataman, bu sezon 16. kez Avrupa Ligi arenasında boy gösterecek. Messina ve Baskonia'yı çalıştıran Dusko Ivanovic'ten sonra organizasyonda en çok yer alan üçüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:
|İsim
|Takım
|Yaş
|Sezon
|Şampiyonluk
|Ettore Messina
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|62
|19
|4
|Pablo Laso
|Real Madrid
|54
|9
|2
|Dimitris Itoudis
|CSKA Moskova
|51
|7
|2
|Ergin Ataman
|Anadolu Efes
|55
|15
|1
|Xavi Pascual
|Zenit
|49
|14
|1
|Georgios Bartzokas
|Olympiakos
|56
|9
|1
|Dusko Ivanovic
|Baskonia
|64
|17
|-
|Velimir Perasovic
|Unics Kazan
|56
|11
|-
|Ioannis Sfairopoulos
|Maccabi Playtika
|54
|7
|-
|Dejan Radonjic
|Kızılyıldız mts
|51
|7
|-
|Andrea Trinchieri
|Bayern Münih
|53
|6
|-
|Sarunas Jasikevicius
|Barcelona
|45
|6
|-
|Aleksandar Djordjevic
|Fenerbahçe Beko
|54
|2
|-
|Zvezdan Mitrovic
|Monaco
|51
|1
|-
|Martin Schiller
|Zalgiris
|39
|1
|-
|TJ Parker
|ASVEL
|37
|1
|-
|Dimitris Priftis
|Panathinaikos OPAP
|53
|-
|-
|Israel Gonzalez
|ALBA Berlin
|46
|-
|-
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 5 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak.
Sarı-lacivertlilerde vatandaşı Igor Kokoskov'dan boşalan koltuğa oturan Sırp isim, daha önce 2005-2006'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı (3 maç), 2015-2016'da ise Panathinaikos'u çalıştırmıştı.
Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarıları bulunan Djordevic, Avrupa kupalarındaki son 4 sezonunu ise ULEB Avrupa Kupası'nda geçirdi.
Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 2 yeni başantrenör olacak.
Panathinaikos OPAP'ı çalıştıracak Dimitris Priftis ile Alba Berlin'de görev yapacak Israel Gonzalez, ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.
LİGİN EN YAŞLISI IVANOVİC, EN GENCİ TJ PARKER
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Baskonia'yı çalıştıracak Dusko Ivanovic olacak.
İspanyol ekibinin 64 yaşındaki başantrenörü, 18. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.
Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 37 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon ligdeki ilk deneyimini yaşayan Parker, Avrupa Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçirecek.
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