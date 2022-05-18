18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:31

THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı.

Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da düzenlenen törene, EuroLeague Başkanı Jordi Bertomeu, organizasyondaki yer alacak takımların başantrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Toplantıda ayrıca Zeljko Obradovic, İbrahim Kutluay, Felipe Reyes ve Juan Carlos Navarro'nun da aralarında bulunduğu eski başantrenörler ve oyuncular da yer aldı.

Final Four organizasyonunu 2 sezon sonra seyircili bir şekilde düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Bertomeu, "Final Four'u uzun zaman sonra basketbolseverlerin varlığıyla düzenleyeceğiz. Bu, bizim için en önemli unsur. Burada bulunmamızın nedeni tam olarak basketbolseverler. Aslında Final Four'u Berlin'de düzenleyecektik. Ancak ocakta planlarımızı değiştirdik. Seyircili olup olmamasına emin değildik. Basketbolseverler olmadan Final Four'u gerçekleştirmemiz kabul edilemezdi. İnanılmaz derecede zorlu 2 yıl oldu. Salonların dolduğunu görmek çok memnuniyet verici. Bu tutkuyu basketbolseverlerde hala hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"EuroLeague olarak tüm zorlukların üstesinde gelebilecek yapıya sahibiz" diyen Jordi Bertomeu, "Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Umarız barış kısa sürede yeniden tesis edilecek. Bu sezon son 22 yılda ilk defa turnuvada yer alan takımlar sezonu bitiremedi. En önemli gayemiz basketbolseverlere inanılmaz bir deneyim yaşatmak. 4 takımı Final Four'a kaldıkları için tebrik ediyorum. Ödül alan oyuncuları kutluyorum" diye görüş belirtti.

THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonunda ödül alan isimler şu şekilde:

Alexander Gomelsky adına verilen "En iyi başantrenör" ödülü: Georgios Bartzokas (Olympiakos)

"En değerli oyuncu" ödülü: Nikola Mirotic (Barcelona)

Alphonso Ford adına verilen "En Skorer Oyuncu" ödülü: Vasilije Micic (Anadolu Efes)

En iyi savunmacı: Kyle Hines (AX Armani Exchange Milan)

Yükselen yıldızı: Rokas Jokubaitis (Barcelona)

En iyi 5: Mike James (Monaco), Shane Larkin (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (Barcelona), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Walter Tavares (Real Madrid)

"Sezonun en büyülü anı" ödülü: Kostas Sloukas (Olympiakos)