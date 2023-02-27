THY EuroLeague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov seçildi

THY EuroLeague'de ayın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü Olympiakos forması giyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov'un oldu.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:42
THY EuroLeague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov seçildi
Abone Ol google-news

Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY EuroLeague'de ayın MVP'si seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Sasha Vezenkov

SAYI VE RİBAUNT ORTALAMASINDA LİDER

Vezenkov, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Bu sezon 23,5 verimlilik puanı ortalaması bulunan Bulgar basketbolcu, 18.5 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamasıyla bu alanlarda zirvenin sahibi konumunda.

Aynı zamanda kasım ayının da MVP'si olan Vezenkov, ödülünü Olympiacos'un ev sahipliği yapacağı ilk THY EuroLeague karşılaşmasında alacak.


Sasha Vezenkov Olympiakos MVP thy euroleague

İlgili Haberler

THY EuroLeague'de haftanın en değerlisi Fenerbahçe Beko'dan

THY EuroLeague'de haftanın en değerlisi Fenerbahçe Beko'dan
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, ASVEL'i deplasmanda yendi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, ASVEL'i deplasmanda yendi
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'deki maçlarının yeni tarihleri belli oldu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'deki maçlarının yeni tarihleri belli oldu

En Çok Okunan Haberler