THY EuroLeague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov seçildi
THY EuroLeague'de ayın en değerli oyuncusu (MVP) ödülü Olympiakos forması giyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov'un oldu.
Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY EuroLeague'de ayın MVP'si seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Sasha Vezenkov
SAYI VE RİBAUNT ORTALAMASINDA LİDER
Vezenkov, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Bu sezon 23,5 verimlilik puanı ortalaması bulunan Bulgar basketbolcu, 18.5 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamasıyla bu alanlarda zirvenin sahibi konumunda.
Aynı zamanda kasım ayının da MVP'si olan Vezenkov, ödülünü Olympiacos'un ev sahipliği yapacağı ilk THY EuroLeague karşılaşmasında alacak.
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