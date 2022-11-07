THY EuroLeague'de Final Four'un yeri belli oldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:35

THY EuroLeague'de yeni sezon heyecanı tam gaz devam ederken, Final Four'a hangi şehrin ev sahipliği yapacağı netleşmeye başladı.

Yunan basınında çıkan habere göre; Daha önce gündeme gelen Dubai ihtimali ortadan kalktı ve organizasyonun ev sahipliği için 1 numaralı aday Litvanya'nın Kaunas şehri oldu.

FINAL FOUR'A KAUNAS EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İDDİASI

Euroleague yönetimi halen ev sahipliği konusundaki resmi kararını açıklamazken, iyi bir basketbol popülasyonuna sahip olan Kaunas şehrinin en kısa zamanda resmen açıklanacağı ifade edildi.

Organizasyonun, Zalgiris Kaunas'ın evi olan 15 bin kişilik Zalgirio Arena'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.