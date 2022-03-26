THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Yunanistan'dan

26 Mart 2022 Cumartesi, 17:24

THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında 26 verimlilik puanına ulaşan Sasha Vezenkov, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde 4. kez bu unvanı kazanan 26 yaşındaki oyuncu, 94-80 galip geldikleri ASVEL deplasmanında 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.