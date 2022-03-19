THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Baskonia'dan

İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 16:15
THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Baskonia'dan
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THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde 3. kez bu unvanı kazanan 25 yaşındaki oyuncu, takımının sahasında 85-68 galip geldiği ALBA Berlin maçında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla "double-double" yaptı.



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