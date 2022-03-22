Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 31. haftada İspanya'ya Bitci Baskonia deplasmanına gidecek. 22.30'da başlayacak karşılaşma Buesa Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak.
Buesa Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi.
Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.
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