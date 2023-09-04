THY'den şampiyonlara tatil hediyesi!
Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından güzel haberi şöyle duyurdu:
"Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları’ndan davet. Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz."
Filenin Sultanlarına Türk Hava Yolları’ndan davet— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 4, 2023
Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanlarına 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor;…
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Korkunç kazanın ardından ilk kez görüntülendi!