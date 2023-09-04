THY'den şampiyonlara tatil hediyesi!

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'na bir haftalık tatil hediye etti.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 18:37
THY'den şampiyonlara tatil hediyesi!
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından güzel haberi şöyle duyurdu:

"Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları’ndan davet. Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz."


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THY filenin sultanları

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