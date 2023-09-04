THY'den şampiyonlara tatil hediyesi!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 18:37

Güncelleme: 04.09.2023 - 18:37

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından güzel haberi şöyle duyurdu:

"Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları’ndan davet. Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz."