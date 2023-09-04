Tijana Boskovic: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, Türkiye'ye kaybettikleri 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinin ardından görüşlerini aktardı. Boskovic, "Hayal kırıklığına uğradık ve üzgünüz. Böyle bir maçtan sonra bu duygular çok normal. Son noktaya kadar savaştık. En iyisini yaptık, pes etmedik. Bu turnuvada yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:41
Tijana Boskovic: 'Hayal kırıklığına uğradık'
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye 3-2 kaybeden Sırbistan'da Tijana Boskovic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Tijana Boskovic, Sırbistan'a bir şampiyonluk daha getiremedikleri için üzgün olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Hayal kırıklığına uğradık ve üzgünüz. Böyle bir maçtan sonra bu duygular çok normal. Son noktaya kadar savaştık. En iyisini yaptık, pes etmedik. Bu turnuvada yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum. Yarı final ve bu finale geri dönelim. Üçüncü seti kaybediyorduk ama geri döndük. Maalesef, Sırbistan'a bir şampiyonluk daha getiremedik. Türkiye kupayı alırken sadece sahadan çıkmayı bekliyordum. Duygularımı herkesin önünde göstermeyi sevmiyorum, o yüzden sahada güçlü durmaya çalıştım."


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Tijana Boskovic Sırbistan türkiye 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

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