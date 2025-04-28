Timberwolves, Edwards'ın 43 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 116-113 yenerek seride 3-1 üstünlük yakaladı.
NBA play-off'ları ilk turunda 4 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 4. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı ağırladı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 25 sayı, 7 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.
Luka Doncic'in 38 sayı attığı Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Rui Hachimura 23 sayı, 5 ribaunt üretti.
TATUM, CELTİCS'İ TAŞIDI
Doğu Konferansı ikincisi olarak play-off'lara kalan Boston Celtics, serinin 4. maçında konferans 7'ncisi Orlando Magic'i 107-98 yendi.
Seride 3-1 üstünlük yakalayan son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum 37 sayı, 14 ribaunt ve Jaylen Brown 21 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Ev sahibi Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı, 7 ribaunt ve Franz Wagner 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-New York Knicks: 93-94 (1-3)
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-113 (3-1)
Orlando Magic-Boston Celtics: 98-107 (1-3)
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 103-129 (1-3)
Spor Haberleri
- 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'
- Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı duyuruldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 açıklaması!
- Eyüp Saka: 'Seneye de burada olmak istiyoruz'
- Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi!
- Fatih Tekke'den U19 açıklaması: 'Tarihi başarı'
- Ertuğrul Doğan'dan U19 açıklaması!
- Trabzonspor: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
- Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı!
- Trabzonspor'un gençleri finalde kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı