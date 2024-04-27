Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 126-109 yenerek seride 3-0 öne geçti.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final yolunda avantaj elde etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Rudy Gobert 19 sayı, 14 ribaunt, Karl Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.
Suns'ta Bradley Beal 28 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, 5 asist, Devin Booker 23 sayı, 8 asistle mücadele etti.
MAVERİCKS, SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ
Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 101-90 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Luka Doncic'in 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performans sergilediği Mavericks'te, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Dereck Lively 13 sayı kaydetti.
Clippers'ta James Harden 21 sayı, 5 asist, Norman Powell 21 sayı, 6 ribaunt, Ivica Zubac 19 sayı, 8 ribauntla salondan ayrıldı.
PACERS SERİYİ 2-1 YAPTI
Milwaukee Bucks'ı uzatmada 121-118 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 2-1 yaptı.
Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Haliburton 18 sayı, 16 asist, 10 ribaunt, Pascal Siakam 17 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Damian Lillard 28 sayı, 8 asist, Bobby Portis 17 sayı, 18 ribauntla maçı tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Mükemmel koca olan 4 burç
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Nihal Candan için yeni karar
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
- ''Müzakere de eden mücadele de...''
- İşte 'yeni müfredat' taslağı...