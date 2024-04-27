Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 126-109 yenerek seride 3-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:25
Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı
Abone Ol google-news

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final yolunda avantaj elde etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Rudy Gobert 19 sayı, 14 ribaunt, Karl Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Suns'ta Bradley Beal 28 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, 5 asist, Devin Booker 23 sayı, 8 asistle mücadele etti.

MAVERİCKS, SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı 101-90 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Luka Doncic'in 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performans sergilediği Mavericks'te, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Dereck Lively 13 sayı kaydetti.

Clippers'ta James Harden 21 sayı, 5 asist, Norman Powell 21 sayı, 6 ribaunt, Ivica Zubac 19 sayı, 8 ribauntla salondan ayrıldı.

PACERS SERİYİ 2-1 YAPTI

Milwaukee Bucks'ı uzatmada 121-118 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 2-1 yaptı.

Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Haliburton 18 sayı, 16 asist, 10 ribaunt, Pascal Siakam 17 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Damian Lillard 28 sayı, 8 asist, Bobby Portis 17 sayı, 18 ribauntla maçı tamamladı.


minnesota timberwolves haberleri phoenix suns haberleri nba haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Miami Heat'ten Boston Celtics'e şok: Seri eşitlendi!

NBA'de Miami Heat'ten Boston Celtics'e şok: Seri eşitlendi!
NBA play-off turunda skandal: Nikola Jokic'in ağabeyi taraftara yumruk attı!

NBA play-off turunda skandal: Nikola Jokic'in ağabeyi taraftara yumruk attı!
Alperen Şengün de adaydı: NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu belli oldu!

Alperen Şengün de adaydı: NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...

Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Uzaylılar gökyüzünde değil su altında bulundu! Baltık denizinde UFO keşfedildi

Uzaylılar gökyüzünde değil su altında bulundu! Baltık denizinde UFO keşfedildi
Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor

Okyanus kadar derin 4 burç: Bu burçlar adeta aurasıyla büyülüyor
Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları

Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız'
Cadı filminin konusu ne? Cadı filminin oyuncuları kim?

Cadı filminin konusu ne? Cadı filminin oyuncuları kim?