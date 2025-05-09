Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.

Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı
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AA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:24

NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.

Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.

Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.


Etiketler: #minnesota timberwolves #golden state warriors #nba

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