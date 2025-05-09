Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.
NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.
Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.
Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.
Etiketler: #minnesota timberwolves #golden state warriors #nba
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga oldu!
- Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması!
- Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok
- Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- Yakup Sekizkök: Finalde favori biziz
- Alanya kazandı düşme hattı karıştı!
- Fenerbahçe'de Talisca ve Tadic arasında gerginlik
- MHK resmen açıkladı! VAR'da değişiklik!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...