TJK: At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:51

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ikinci bir duyuruya kadar yurttaki tüm yarışların iptal edildiğini duyurdu.

TJK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen Deprem felaketi nedeniyle yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Bu süreçte yurt dışı yarışlar üzerine de müşterek bahis kabulü yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."