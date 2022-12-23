TOD TV nedir? TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara bu hafta bitiyor. Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi ve 15. haftanın maçlarıyla devam edecek. Peki, Süper Lig maçları ücretsiz izlenebilir mi?
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle, Süper Lig’e verilen ara, cuma günü bitiyor ve sporseverler lig heyecanına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. 13 Kasım’da oynanan 14. hafta müsabakaları sonrasında Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de, 15. hafta mücadeleleri 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Cuma günü Ümraniyespor – Medipol Başakşehir ve Antalyaspor – Ankaragücü maçlarıyla başlayacak Süper Lig’in 15. haftasının öne çıkan müsabakası Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide 29 puanla ilk sırada bulunan Fenerbahçe, 23 puanlı Trabzonspor’un konuğu olacak. Fenerbahçe’nin ardından 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ise evinde İstanbulspor’u ağırlayacak.
TOD TV NEDİR?
TOD TV, beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital içerik platformudur. TOD TV, 21 Kasım’da Türkiye’de yayın hayatına başladı.
TOD TV'DE SÜPER LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?
“TOD”, Spor Toto Süper Lig’in 23, 24, 25 Aralık’ta oynanacak 15’inci hafta karşılaşmalarının tamamını tüm üyelerine ücretsiz yayımlayacak.
TOD TV ÜYELİĞİ NE KADAR?
TOD TV spor paketi üyeliği ilk 2 gün ücretsiz. Sonrasında, sezonluk Süper Lig Paketi 8 taksitle aylık 99 TL, Aylık Süper Lig Paketi ise 199 TL.
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