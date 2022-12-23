Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde Yunan ekip Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 15. haftasında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ANADOLU EFES'TEN 7 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET
Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.
Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.
Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Asgari ücret belli oldu!
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Asgari ücret kararının ardından TÜRK-İŞ'ten açıklama
- ‘Referandum şartı’
- Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan sert 'asgari ücret' tepkisi