Cumhuriyet Gazetesi Logo
TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

25.06.2026 15:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ, Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin liginde forma giyen ABD'li oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini Sam Houston State ve Southern Methodist University'de (SMU) geçiren, Avrupa'ya ilk adımını Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki ile atan Zach Nutall, 2024-2025 sezonunda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı adına mücadele verdikten sonra rotayı Çin'e çevirdi.

Geçen sezon Xinjiang Flying Tigers forması giyen 1999 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Zach Nutall, Çin CBA Ligi'nde oynadığı 42 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

İlgili Konular: #basketbol #transfer #Tofaş

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk etap kamp çalışmalarına devam ediyor.
Fransız basını anlaşmayı duyurdu: Fenerbahçe'de flaş Mason Greenwood gelişmesi!
Fransız basını anlaşmayı duyurdu: Fenerbahçe'de flaş Mason Greenwood gelişmesi! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen açıkladı: Görevi belli oldu
Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen açıkladı: Görevi belli oldu Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı.