TOFAŞ, Ahmet Çakı'nın ilk maçında Merkezefendi Belediyesi'ni farklı geçti

01 Aralık 2021 Çarşamba, 21:37

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-77 yendi.

Bir süredir hücum aksiyonlarında sorunlar yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koç Hakan Demir ile yollarını ayıran TOFAŞ, maç boyunca üstünlüğünü sürdürdü.

3 oyuncusundan çift haneli sayı katkısı bulan Bursa ekibi maçı da 20 sayı farkla galip tamamlayan taraf oldu.

TOFAŞ'ın başına yeni geçen koç Ahmet Çakı, böylece ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu galibiyetle birlikte TOFAŞ, ligdeki 6.galibiyetini alırken an itibariyle ligde 5.sıraya yükseldi.





Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 50-40

3. Periyot: 71-58