TOFAŞ evinde galip geldi!

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk hafta maçında evinde Keravnos'u 99-81 yendi.

TOFAŞ evinde galip geldi!
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AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:15

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda TOFAŞ, evinde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 99-81 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya)

TOFAŞ: Bankston 8, Perez 8, Reed 14, Yiğitcan Saybir 18, Trifunovic 17, Özgür Cengiz 1, Demir Demircan 6, Tolga Geçim 9, O'Brien 12, Thompson 6

Keravnos: Crockett 7, Hagins 26, Horton 14, Michail 5, Taylor 14, Pasiali, Pavlidis 2, Tigkas 10, Vissariou 3

1. Periyot: 30-15

Devre: 49-29

3. Periyot: 65-62

5 faulle çıkanlar: 39.13 Crockett, 38.54 Vissariou (Keravnos)


Etiketler: #Tofaş #keravnos #FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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