Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi Grubu'nu ikinci olarak tamamladı!

Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi Grubu'nu ikinci olarak tamamladı!

16.12.2025 23:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi Grubu'nu ikinci olarak tamamladı!

FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, konuk ettiği İtalya'nın Trapani Shark ekibini 99-93 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, konuk ettiği İtalya'nın Trapani Shark ekibini 99-93 yendi.

TOFAŞ, bu skorla bir üste tura grubun ikinci olarak yükseldi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Carsten Straube (Almanya)

TOFAŞ: Perez 22, Yiğitcan Saybir 9, Whaley 15, Besson 16, Furkan Korkmaz 5, Özgür Cengiz 2, Tolga Geçim 2, Lewis 10, Blazevic 15, Thomasson 3

Trapani Shark: Cappelettti 9, Notae 27, Petrucelli 9, Sanogo 7, Hurt 19, Eboua 10, Arcidiacono 9, Pugliatti 3

1. Periyot: 18-28

Devre: 42-46

3. Periyot: 62-55

Normal süre: 84-84

5 faulle çıkan: 38.45 Petrucelli (Trapani Shark)

İlgili Konular: #FIBA Şampiyonlar Ligi #Tofaş Basketbol Takımı

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Archie Brown açıklaması! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Fenerbahçe'den Archie Brown açıklaması! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Fenerbahçe, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Archie Brown'un sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...'
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...' Panathinaikos, EuroLeague'de konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 81-77 yenerken, Yunan takımının başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi!
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Panathinaikos'a 81-77 yenildi.