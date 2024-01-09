TOFAŞ - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında kendi evinde PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:03
TOFAŞ - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIBA Şampyonlar Ligi'nde play-in heyecanı yaşanıyor.

TOFAŞ, kendi evinde Yunan ekip PAOK'u konuk edecek.

TOFAŞ - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

TOFAŞ - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

TOFAŞ, Yunanistan'da oynanan ilk maçı 95-63 kazanmıştı.

İkinci maçı PAOK'un kazanması halinde tur atlayan takımı belirleyecek mücadele 16 Ocak Salı günü Yunanistan'da oynanacak.


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