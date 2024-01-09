TOFAŞ - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında kendi evinde PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
FIBA Şampyonlar Ligi'nde play-in heyecanı yaşanıyor.
TOFAŞ, kendi evinde Yunan ekip PAOK'u konuk edecek.
TOFAŞ - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TOFAŞ - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
TOFAŞ, Yunanistan'da oynanan ilk maçı 95-63 kazanmıştı.
İkinci maçı PAOK'un kazanması halinde tur atlayan takımı belirleyecek mücadele 16 Ocak Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- İstanbul’da toplu taşımaya zam!
- İYİ Parti'den 'Can Atalay' resti!
- Duyan İmamoğlu'nu hatırladı