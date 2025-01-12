Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-80 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6
YukatelMerkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12
1. Periyot: 22-15
Devre: 45-38
3. Periyot: 69-53
Spor Haberleri
- Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!
- Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!
- Tottenham, 5. Lig ekibini uzatmalarda eledi!
- Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti
- Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
- Zorlu mücadelede ilk gol geldi!
- Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
- Acun Ilıcalı ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
- Dünyaca ünlü yıldızın yerine Hakim Ziyech!
- Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt
- AYM'deki davada kontenjana ilişkin madde iptal edildi
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği