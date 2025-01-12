Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.

Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti!
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AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:23

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.

TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-80 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6

YukatelMerkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12

1. Periyot: 22-15

Devre: 45-38

3. Periyot: 69-53


Etiketler: #Tofaş #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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