TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Cholet Basket'e 77-74 yenildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi.
Cholet kasabasındaki La Meilleraie Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-7 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 34-27 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Cholet Basket, final periyoduna 57-44 önde girdi. Son çeyrekte skorer bir performans sergileyen TOFAŞ, maça ortak oldu ve bitime 39 saniye kala 74-74 eşitliği yakaladı. Fransa temsilcisi, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden 77-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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