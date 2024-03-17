Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'

Spor yorumcusu Tolga Zengin, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda yaşananlarla ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 23:40
Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'
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Spor yorumcusu Tolga Zengin, Trabzonsporlu taraftarların maç sonunda Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili konuştu. 

"SİZ NE YAPIYORSUNUZ YA!"

Yayıncı kuruluştu konuşma yapan Tolga Zengin, "Futbolcular sana ne yaptı? Livakovic sana ne yaptı? Trabzonlu ve Trabzonsporlu tribünden gelen biri olarak söylüyorum. Böyle maça geleceksiniz, gelmeyin! Böyle dava savunulmaz. Dava savunmanız gereken zamanlar önceydi. Şu görüntünün izahı yok! Trabzon'a futbol şehri diyorsun, Trabzon'u nasıl böyle gösteriyorsun ya? İnandıkları dava için yapıyorlar ya... O davaya sonuna kadar sahip çıkmış biri olarak konuşuyorum. Yanlış yapıyorsunuz, o çocukların kılına zarar gelse, ödeyemezsiniz. Kaleci yerde sakatlanmış, yüzüne madde atıyorsunuz. Böyle hak mı aranır? Gidin başka yerde hak arayın! Gençlerse, eğitimsizlerse gelmesinler abi. İki takım futbolcuları, Halil Umut Meler'i bile idare etti sahada" dedi. 

Tolga Zengin son olarak, "Ben doğruları söylemek zorundayım. Bir hafta sonra Trabzon'a gideceğim. İsteyen gelip bana sorabilir" yorumunu yaptı.


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