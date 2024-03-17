Uğurcan Çakır'dan yaşananlarla ilgili açıklama!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 23:25

Güncelleme: 17.03.2024 - 23:25

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin golü öncesi Umut Bozok'a yapılan hareketin faul olduğunu savunan Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından yaşananlara da değindi.

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şöyle:

"İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı var.

Soyunma odasında yine konuştuk. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. 2-2'yi yakaladık, galibiyete yakın olan taraftık ama buradan mağlubiyetle ayrıldık.

200'e yakın maç oynadım, hiçbir zaman hakemlerle ilgili konuşmadım. Gol öncesi Umut Bozok'a yapılan bir faul var. Hep sahanın içinde kalmaya çalışıyorum ama orada faul var. Dünyanın her yerinde faul o pozisyon.

Buradan en azından beraberlikle ayrılmak isterdik. Maçın sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlardan özür diliyoruz."