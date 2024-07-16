Tolga Zengin'den Cenk Tosun'a destek! 'Gönül isterdi ki...'
Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga Zengin, birlikte oynadıkları Cenk Tosun'a sosyal medyadan destek verdi.
Yeni sezon öncesi bonservisi elinde olan Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından, Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga Zengin açıklama yaptı.
Tolga Zengin, sosyal medyada Beşiktaşlı bazı taraftarlardan Cenk Tosun'a tepkileri sonrasında, eski takım arkadaşına destek verdi.
Siyah-beyazlı takımın eski kalecisi paylaşımında "İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı. Cenk, tercih edilmiyorsa, düşünülmüyor, yok sayılıyorsa Cenk'in tercih etmek zorunda bırakılması, geleceğini düşünmesi yanlış sayılmamalı. Gönül isterdi ki Cenk Beşiktaş'ta kalsın. Böylesine dramatik ayrılıklar ne ilk ne de son olacak. Emeklerine, kattıklarına, çabana sağlık Cengo... Umarım kaldığın yerden devam edersin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar, Tolga Zengin'in bu paylaşımına da tepki gösterdi.
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