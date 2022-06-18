Tolgay Arslan, 1 yıl daha Udinese'de
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Tolgay Arslan'ın geleceği konusunda kararını verdiği iddia edildi. İtalyan basını, Udinese ile sözleşmesinin sonuna gelen Tolgay Arslan'ın yeni sezonda takımda kalacağını duyurdu.
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'ın, gelecek sezonda da takımda kalacağı yazıldı.
İtalyan basınında yer alan haberde, resmi açıklama olmamasına rağmen, Udinese'nin sözleşmede tecrübeli futbolcunun kontratını uzatma hakkına sahip olduğu maddeyi devreye soktuğu ve Tolgay Arslan'ın takımda devam edeceği belirtildi.
2020-2021 sezonunda bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 64 maçta sahaya çıktı.
Tolgay Arslan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yaptı.
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