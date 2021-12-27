Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattı
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen ve futbol yaşamını Serie A takımlarında Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, siyah beyazlılardan ayrıldığı dönemde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.
Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'a konuştu Beşiktaş'taki dönemi hakkında konuştu.
"BİZ HAKAN'LA ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Arslan, "Biz Hakan'la çok yakın arkadaşız. Yıllar önce Hamburg'da beraber oynadık. Inter onu kadrosuna katarak önemli bir iş yaptı. Çünkü Hakan'ın harika bir futbol kafası ve harika bir ayağı var.
"PARAMI İSTEDİĞİM İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDIM"
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde soyunma odasında kebap yediği iddiaları ortaya atılan 31 yaşındaki futbolcu, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım. Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." diye konuştu.
Öte yandan, bu sezon Udinese formasıyla 19 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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