10.12.2025 18:11:00
Cumhuriyet Spor
Tolgay Arslan Çinli oyuncularla tartıştı: Tünelde gerginlik çıktı!

Japonya Ligi ekibi Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Shanghai Shenhua maçında karşı takımın oyuncuları ile gerginlik yaşadı.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima ile Çin ekibi Shanghai Shenhua karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın devre arasında Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, tünelde Shanghai Shenhua'lı oyuncularla gerginlik yaşadı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın devre arasında iki takım oyuncuları soyunma odasına ilerlerken Türk yıldız, tünelde beklediği bir rakibi ile önce kafa kafaya geldi.

TÜNELDE GERGİNLİK ÇIKTI

Ardından Çin temsilcisinin oyuncuları ile Tolgay arasında arbede yaşandı ve karşılıklı itiş kakış devam ederken ortalık karıştı.

Tünelde bulunan güvenlik görevlileri ve teknik heyet personelinin araya girmesinin ardından gerginlik yatıştırıldı.

Maçın hakemi de olaya müdahale ederek iki takım oyuncularını düdük çalarak sakinleştirmeye çalıştı.

Karşılaşmayı Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Hayato Araki'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İlgili Konular: #kavga #tolgay arslan #Sanfrecce Hiroshima

