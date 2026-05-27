Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Peki, Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşında? Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı? Tolgay Arslan neden futbolu bıraktı?

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi.

Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçiş yaptı.

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu.

2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı.

2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta 9 Eylül 2017* tarihine kadar 56 maçta forma şansı buldu.

Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı?

2009-2014 Hamburg83

2010-2011→ Aachen (kiralık)

2015-2019 Beşiktaş

2019-2020 Fenerbahçe

2020-2023 Udinese66

2023-2024 Melbourne City

2024- Sanfrecce Hiroshima

TOLGAY ARSLAN NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

İki yıldır Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın formasını terleten Tolgay Arslan, hayatının en zor kararlarından birini aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gözyaşlarımı tutarak, ancak gururla bu satırları yazıyorum. Hayatımın en zor kararlarından biri olan aktif futbolu bırakma kararını verme zamanı geldi. Kariyerimi Sanfrecce Hiroshima'da sonlandırabildiğim için içtenlikle gurur duyuyorum. Sizlerden aldıklarımın sadece bir kısmını bile sahada geri verebildiysem, bundan daha mutlu olamazdım. Bana güvenip, inandığınız ve bu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Futbolu bıraksam da, bu şehirle ve bu kulüple olan bağım özel kalmaya devam edecek. Sevgilerle, Tolgay."