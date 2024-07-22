Tolgay Arslan'ın yeni adresi Japonya!
Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima, Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.
Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.
Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.
Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattı.
Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans sergiledi.
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