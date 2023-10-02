Tolunay Kafkas ile yollar ayrılmıştı... Rıza Çalımbay'dan Ankaragücü yanıtı!

Süper Lig ekibi Ankaragücü ile adı anılan Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Sezonun kalanında Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:02
Tolunay Kafkas ile yollar ayrılmıştı... Rıza Çalımbay'dan Ankaragücü yanıtı!
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Süper Lig'de 7'nci hafta geride bırakılırken 6 takım teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Son olarak MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından gündeme gelen Rıza Çalımbay NTV Spor'a konuştu.

'HERHANGİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ'

Önceki günlerde Samsunspor ile anlaşamayan deneyimli teknik direktör yaptığı açıklamasında, "Ankaragücü'nde yaşanan ayrılık henüz çok yeni, benimle herhangi bir görüşme şimdilik gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

'SEZONUN KALANINDA SÜPER LİG'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM'

Ankaragücü'nü çalıştırmak isteyip istemediği sorulduğunda "Tabii ki isterim. Sezonun kalanında Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay 2022-2023 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

 


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