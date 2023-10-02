Son Dakika: Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor.
Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdığını duyurdu.
7 MAÇTA 6 PUAN
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…" ifadeleri kullanıldı.
Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
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