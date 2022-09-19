Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: İleri giderse...

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:05

Eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takımı teknik direktörü Tolunay Kafkas, Skorer TV'ye Arda Güler, Yusuf Demir ve Emirhan İlkhan ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"İLERİ GİDERSE CEVABINI VERİRİM"



Galatasaray’ın Rapid Wien’den aldığı 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir hakkında konuşan Kafkas, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim.

İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık" dedi.



