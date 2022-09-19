Son Dakika: Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlüğe Volkan Demirel getirildi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:41

Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un yeni teknik direktörü oldu. Resmi açıklama kısa süre içerisinde gelecek.

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi sona erdikten sonra Fatih Karagümrük'le teknik direktörlük için anlaşma sağlayan Volkan Demirel'in İstanbul serüveni 161 gün sürdü.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ün başında 24 müsabakada sahaya çıktı. Demirel'in öğrencileri bu süreçte rakiplerini 12 kez mağlup etti. Karagümrük bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Volkan Demirel'le sezonu tamamlayan Fatih Karagümrük'te sezon başında sürpriz bir adım atıldı. İstanbul ekibi 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararı aldı ve takımın başına Andrea Pirlo'yu getirdi.