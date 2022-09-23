Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir için yeni açıklama!

23 Eylül 2022 Cuma, 18:34

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Daha önce Yusuf Demir'in durumu hakkında konuşan Kafkas, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları sonrası bir kez daha konuyla ilgili görüş bildirdi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Demir hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği" açıklamalarını yaptı.

Kafkas, Okan Buruk'un sözlerine ise "Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim" ifadeleriyle yanıt vermişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN 'DEĞİŞİKLİK' AÇIKLAMASI

Sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor? Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı" demişti.